Edición en español:

NOCHE DE BLOODSHED EN LONDRES!

La madre nigeriana of-6-yr-old, SHAKIRA que el MERCEDES Apuñaló a la Muerte como un Pacificador en la Granja de Creta … pidió al atacante a la lanza su vida en vano

El *Victim murió en el fondo de la sangre antes de la llegada de paramédicos

* ‘El Shakira estaba equivocado el lugar en la cuenta de testigo de ‘-ojo de tiempo torceré

* Mismo día un hombre británico en los sus años 20 con una escopeta se mató en Sydenham, Londres del Sur

* La mujer británica de 35 años detenida en la sospecha hacia el asesinato, interrogado por pilla en custodia

* “El Shakira es uno de 28 años una madre. Ella tiene a un niño de seis años. Que yo sepa esto era un argumento en el que ella realmente no estuvo implicada. Ella estaba equivocada sólo el lugar en el tiempo incorrecto. No era relacionado con la cuadrilla, no era relacionado con la medicina. Ella era una maravillosa señorita, siempre feliz. Ella tiene a un hijo encantador y era sólo una madre normal”-Terry Ellis, representando Camden Contra la Violencia

CORRESPONSAL de KIM OLADELE/CRIME, que hace un informe de Londres

SHAKIRA MERCEDES, ES UNA MUCHACHA LAGOS DE 28 AÑOS, NATURALIZÓ AL CIUDADANO BRITÁNICO que emigró a Londres hace casi una década en busca del pasto más verde. Ella tenía a un hijo de 6 años para un hombre británico que siguió pagando el pago de honorarios de pensión para hijos menores en el niño cada mes. Esta señora feliz conocida en su vecindad en Londres para hacer siempre paz y separar a nigerianos, africanos siempre que ellos tengan la pelea era desafortunada cuando ella encontró su muerte inoportuna durante el día profético.

En Londres del Norte, antes ese día, un hombre y la mujer murieron justos minutos el uno después del otro cuando la matanza rabió en. El Shakira fue encontrado apuñaló en la Granja de Creta en 11.13pm y murió poco antes de la medianoche. Una cuenta de testigo de ojo reveló que Shakira hasta suplicó a su atacante británico para ahorrar su vida pero era en vano.

El guión fue confirmado adelante por Terry Ellis, del grupo Camden Contra la Violencia, quién dijo que la víctima punzante (Shakira) con regularidad asistió a sus acontecimientos. “Ella es una madre, ella tiene a un niño de seis años. Que yo sepa esto era un argumento en el que ella realmente no estuvo implicada. Ella estaba equivocada sólo el lugar en el tiempo incorrecto. No era relacionado con la cuadrilla, no era relacionado con la medicina. Ella era una maravillosa señorita, siempre feliz. Ella tiene a un hijo encantador y era sólo una madre normal,’ él dijo.

El testigo de ojo confirmó que antes la matanza espantosa comenzó en 3.45pm ayer cuando un hombre murió después según se informa arruinarse con una escopeta en Sydenham, Londres del Sur. Las personas presentes horrorizadas miraron en cuando el hombre, en los sus años 20, fue rodeado por hombres balaclava-vestidos, diciendo: ‘él pegó un tiro a él, él f **** ing pegó un tiro a él’.

‘Él vino para pegar un tiro a alguien más, pero él terminó por pegar un tiro a él. La bala saltó de una ventanilla del coche. Usted puede ver en la ventanilla del coche donde la bala saltó de ello. Después de que pasó, el muchacho al que él vino para pegar un tiro puso allí el rodaje de él,’ añadió el testigo de ojo.

La policía dijo que otras dos mujeres también fueron encontradas con heridas de puñalada pero no se cree que su condición es amenazas de vida. Una mujer de 35 años ha sido detenida en la sospecha hacia el asesinato y está siendo interrogada por pilla en custodia. Menos de una milla de distancia, un hombre fue pegado un tiro en la Ciudad Kentish y se pronunció muerto en 12.10am esta mañana – con la policía que lanza una sonda de asesinato.

Su familiar más cercano debe ser informado aún y ningunas detenciones han sido hechas. La Scotland Yard los dos asesinatos no está siendo unida. Alguien con la información debería llamar 101 o Crimestoppers anónimamente en 0800 555111.