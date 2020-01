EDICIÓN ESPAÑOLA:

El padrino de Historias de Noticias de Interés Generales en Nigeria rompe el silencio:

‘KUNLE Bakare, ALCALDE AKINPELU establecí la Revista de Semanario de Fama con éxito, el Diario más Grande y más Famoso de Nigeria alguna vez’-FEMI AKINTUNDE JOHNSON (FAJ)

… Los motivos inéditos por qué dejé la Revista de Elogio Nacional, abrazaron la vocación de medios más alta

* La Prensa nigeriana ha seguido funcionando en conmensurado a sus capacidades relativas dentro del contexto de los desafíos económicos predominantes que han retenido carreras de letra, ventas y presupuestos publicitarios

* Hay libertad relativa de expresión en Nigeria bajo el Gobierno del presidente Muhammadu Buhari

* No es cierto que la agitación de pocos legisladores americanos hiciera la liberación de Omoyele Sowore y Dasuki posible

* Necesidad del Gobierno federal de establecer una atmósfera de respeto mutuo y seguridad de vida para practicantes de medios para prosperar

Días de planta de hoja perenne de *Recalls en el Periódico de Perforadora más highpoint de carrera de medios

El Poste de *Teaches Gradúa a estudiantes (PGD) un semestre en un curso llamado Cuestiones Actuales En la Comunicación de misa, con el Periodismo de Celebridad que es la clave en el Instituto nigeriano del Periodismo

GEORGE ELIJAH OTUMU, el Jefe de Oficina Extranjero de América

En estos chismes, con GEORGE ELIJAH OTUMU, el Jefe de Oficina Extranjero de América FAJ decide romper su silencio largo para contestar que la ráfaga de preguntas por el Editorial Estándar Naija aloja a miembros en cuanto a : la Valoración de la interpretación de Periodistas nigeriana bajo la administración actual del presidente Muhammadu Buhari, aventura en el periodismo, como la Revista de Semanario de Fama reinó como el líder de Nigeria en el reportaje de Sociedad y Celebridad/entretenimiento; su relación con Alcalde Akinpelu, Kunle Bakare (dos personalidades de medios superiores en Nigeria) y mucho más…

Periódico de Estándar de Naija: ¿Cómo le van a tasar la interpretación de la prensa nigeriana bajo la democracia presente?

Yo diría … recomendable dentro del contexto de los desafíos económicos predominantes que han retenido carreras de letra, ventas y presupuestos publicitarios, la Prensa nigeriana ha seguido funcionando en la altura conmensurada a sus capacidades relativas. Unos han sido excepcionalmente consecuentes, unos han mejorado en calidad y distribución; por supuesto, unos han tenido que reducir el tamaño, o hasta suspender la operación, y concentrarse sólo en sus versiones en línea. Uno puede decir la década pasada ha sido desafiante para la prensa, pero ellos han sostenido la presión, mantuvieron algún nivel del profesionalismo, y se absolvieron como la voz del mudo justamente bien.

Periódico de Estándar de Naija: ¿dirá usted que la administración del presidente Muhammadu Buhari ha emasculado la prensa o ha ofrecido la libertad a la prensa para funcionar?

Bien, no veo actos de la emasculación de ningún modo inquietantemente obvio… Hay libertad relativa de la expresión en la cual los columnistas todavía fustigan actos y los funcionarios de gobiernos … muchos de nuestros materiales editoriales son críticos de políticas gubernamentales tan mejor como ellos pueden … allí no han sido reacciones draconianas, o acciones represivas abiertas del Gobierno Federal. Mejor dicho, es los pequeños funcionarios del gobierno estatales conocidos, y actores políticos de acuerdo con la policía, en varios casos, que han detenido, han detenido y han aterrorizado a periodistas para artículos molestos, haciendo un informe y filmando actividades de noticias. Un ejemplo es Jones Abiri en Bayelsa, o Jonathan Ugbal en Calabar; el Agba Jalingo ha estado en la detención cuando una consecuencia de quejas presuntas del Río Enfadado Declara al gobernador … recordamos la Cámara legislativa del estado Kano de La confrontación de asamblea con el periodista que expuso la acusación de soborno de dólar… Las acciones de nuestros funcionarios de seguridad en cohortes con nigerianos bien colocados deberían contratar la atención urgente y considerada del Gobierno Federal en el establecimiento de una atmósfera de respeto mutuo y seguridad de la vida, para practicantes de medios para prosperar.

Periódico de Estándar de Naija: la Pareja de hace días, Omoyele Sowore, el dueño de Reporteros de Sáhara, coordinador sindical para la Revolución AHORA movimiento fue liberada de la Seguridad Estatal de Nigeria (DSS) custodia. ¿Estará de acuerdo usted que presión internacional de Estados Unidos de legisladores de América, no paró la representación legal del Abogado Femi Falana conducido a la liberación de Sowore?

Fuertemente dudo que la agitación de pocos legisladores americanos hiciera la liberación de Sowore y Dasuki posible. No tengo ningunas explicaciones de fantasía para subrayar la razón verdadera de su liberación … pero no creo el ángulo americano.

Periódico de Estándar de Naija: ¿Recientemente, el Periódico de Perforadora en su editorial describió al presidente actual de Nigeria como ‘un General’, su gobierno como ‘el régimen’ … está de acuerdo usted?

Sólo puedo decir que leí la opinión del periódico, y creer es correcto sostener tal postura, y sostener un papel francamente constitucional de decir la verdad al poder. Por otra parte, cuando el portavoz del presidente dijo, el hecho de aquella postura, y la capacidad de la Perforadora para reiterar aquella postura, en contra de todas las predicciones, y aún prosperando en sus operaciones y negocio, es un testamento claro al respeto del régimen para la libertad de expresión y discurso libre. Por supuesto, hay mucho cuarto para la mejora.

Periódico de Estándar de Naija: Usted promovió el periodismo investigador en Nigeria y ha sido un modelo a imitar al millón de periodistas nigerianos. ¿Puede usted tomarnos en su aventura en el periodismo en Nigeria?

Pienso que usted es demasiado generoso en la caracterización de mis contribuciones al periodismo nigeriano. Bien, yo siempre amaba el periodismo directamente de las actividades de club de prensa de mi escuela secundaria… Incluso mientras en la Universidad de Jos donde estudié el inglés * Estudios Literarios (1983-87), intenté al freelance para el periódico de Guarda, revista de ThisWeek, etc. Esto era una lucha, a menudo frustrando pero nunca fui desalentado. Sobre la finalización del Corp. de Servicio Juvenil Nacional, NYSC, en 1988, hice para el Guarda con mi consejero, Sr. Ben Tomoloju en el Escritorio de Artes más poderoso en Nigeria. Esto no calculó cuando esperé. Él sin embargo me presentó en su colega en la Perforadora, Sr. Ademola Osinubi … y mi estancia en el periodismo de jornada completa comenzó. La perforadora era un gran lugar para aprender las cuerdas – era frenético, completamente simpático y tremendamente estimulante. Estuve implicado en una página o el otro casi en la edición de cada día. Esto estaba en la Perforadora fui presentado en el Entretenimiento. Esto estaba también en la Perforadora conseguí mi primer premio.

Entonces vino períodos como el diputado del redactor en la revivificación de la revista de Punto culminante. Aproximadamente un año después, mis amigos (Alcalde Akinpelu y Kunle Bakare) y comencé la revista de Semanario de Fama. Golpeamos un remiendo espectacular … esto era quizás el período más ocupado y más alegre de mi vida profesional. Después de seis años, vino el tiempo para la revista de Elogio Nacional … cuatro años a partir de entonces, el Nuevo Tesoro se levantó … y el resto son la historia.

Periódico de Estándar de Naija: Muchos también le consideran cuando ‘el padrino del Periodismo en el suave – vende el género. ¿Qué verdadero es esto?

No sé que mucho sobre ‘engendrar Dios suave – se vende’, cuando conozco a algunas personas que eran el camino delante de mí en lo que prefiero llamar el periodismo de interés general … la gente que respetamos profesionalmente, como Sr. Muyiwa Adetiba, Sr. Ladi Ayodeji, Sr. Fola Arogundade, Azuka Jebose Molokwu, Hakeem Ikandu, y algunos otros. Creo que uno fue adornado sólo por dios para estar en el lugar derecho, con la mezcla derecha de la gente, y un poco de capacidad para expresar la industria de alguien y la ingeniosidad. De este modo, algunas personas pueden sentir la vocación buena de mí ‘padrino’ de este o que, personalmente me no atrevo la caída en tal ilusión.

Periódico de Estándar de Naija: ¿Cuál era su secreto detrás de la historia de éxito incomparable de entonces revista de Semanario de FAMA?

¡Esto tiene que ser la premisa básica que tres de nosotros hubieran comenzado a esculpir un más grande que de costumbre imagen entre lectores nigerianos como uno de los mejores en el Entretenimiento relatando (FAJ), Celebridad que relata (KILOBYTE) y Sociedad que relata (al Alcalde) que reúne talentos y recursos de crear una revista! Entonces añadido a aquella mezcla era la exuberancia juvenil, increíblemente exigiendo el ética de trabajo, self-sacrifying lealtad … y luego, esto era el tiempo derecho, sospecho. Sin embargo, más allá todo que es la gracia de Dios.

Periódico de Estándar de Naija: Usted y Kunle Bakare (KILOBYTE) excepcionalmente trajeron el Elogio Nacional en su etapa formativa a la luz de calcio nacional de Nigeria. ¿De este modo, por qué se movió finalmente usted a desafíos de medios más altos para dejar la publicación en las manos de Bakare?

Después del Elogio que se estabiliza, 1997 a 2001, esto era el tiempo para hacer algo más… Una revista donde nadie podría quejarse de ser citado incorrectamente – una revista de entrevista. Esto era un sueño demasiado aplastante para dejar van… De este modo, hicimos circular … para comenzar el Nuevo Tesoro.

Periódico de Estándar de Naija: ¿Díganos sobre sus lecturas en el Instituto nigeriano de Periodismo?

Muy interesante. Enseño a estudiantes PGD un semestre en un curso llamado Cuestiones Actuales En la Comunicación de misa, con el Periodismo de Celebridad que es la clave. Hablamos de cuestiones alrededor de los excesos y factores que disminuyen implicados en la práctica de estilo de vida o interés general que hace un informe en Nigeria, y medidas regeneradoras diversas ahora disponibles en un mundo digital. También bailamos alrededor de la realidad triste de la falta de lectura o materiales históricos en la génesis de entretenimiento o celebridad que hace un informe en Nigeria. La cosa más emocionante para mí es el entusiasmo de los estudiantes de cubrir la sima enorme de ignorancia o malentendido que bostezan en ellos sobre lo que los medios nigerianos estaba entre los años 1980 y los años 2000, sobre todo cuando el conferenciante era una presencia participante y notable activa dentro de la práctica y las debilidades de las aquellas décadas.

Hasta ahora, me he divertido a fondo, y no debo olvidar de agradecer al Rector, Sr. Gbemiga Ogunleye para la oportunidad única, y su diputado, doctor Jide Johnson y otro personal académico, para el apoyo y estímulo para funcionar como un conferenciante asociado en el primer instituto de periodismo de Nigeria.

Periódico de Estándar de Naija: ¿puede usted decirnos el highpoint de su carrera de periodismo en Nigeria?

Cada oportunidad de comenzar una nueva publicación … de ideation, a la representación gráfica, a la estructuración orgánica, a desarrollo y ejecución … estos procesos siempre era tremendamente satisfactoria para mí… Cuando intenté, con poca suerte, cambiar la dirección del Punto culminante … cuando nos sentamos en la casa del papá del KILOBYTE en Ijeshatedo para trabajar y conjurar un periódico popular nunca visto antes en Nigeria (FAMA) … a la aparición espontánea y caótica del Elogio … al realineamiento deliberado y metriculoso del foco en el Tesoro … a la imaginación e innovación invertida en el birthing del primer Espejo Nacional (fui invitado por el Príncipe Emeka Obasi)… He tenido una increíblemente satisfacción y el romance acertado con el periodismo nigeriano … y mucho tiempo puede esto perseverar.

Periódico de Estándar de Naija: ¿se ve usted comenzar otra publicación de medios de letra pronto en Nigeria?

Bien, tengo a un punto donde estoy ya no en el control de mi futuro … si soy adornado con alguna oportunidad de ser la parte de una operación de medios principal, le daré un pensamiento bueno y largo, y si todas las cajas son señaladas, y soy conducido para fluir a lo largo de aquella línea, no me negaré la alegría de compartir y contribuirme tan mejor como puedo.

Periódico de Estándar de Naija: ¿Qué su mensaje debe a periodistas aspiradores y cómo pueden las historias de noticias buenas ser hechas sin tal siendo un informe falso?

Cada uno aspirando a ser un periodista debería entender que esta práctica prospera en confianza, integridad, diligencia, exactitud, competencia, consecuencia, interés perdurable en público bien, etc. Usted sólo tendrá éxito si su aptitud o habilidad son profundizadas en determinación y hambre a fielmente y despiadadamente cumplir con estos valores he mencionado anteriormente.

De este modo, cuando usted es dirigido por valores más grandes que su estómago o avaricia o autoengaño, más a menudo que no, usted resultará a un periodista bueno y acertado. Mis mejores deseos.