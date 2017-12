EDICIÓN ESPAÑOLA:

‘No Soy AKILE de DALLAS, Nunca REY DE YORUBA en TEXAS-ABIMBOLA AKILE Balogun, Empresario de Coche americano Nacido nigeriano

… Dice: ‘el ERELU Oodua título por Mabel Onaneye es la FALSIFICACIÓN Y UNA TIMO’ en EE. UU’

*Daring: ‘deje a Onaneye nos muestra pruebas de VÍDEO de su instalación como Erelu Oodua por Ooni de IFE o Alaafin de OYO’

* ‘Visto Elegantemente en el Yoruba equipos Tradicionales para Celebrar nuestra Cultura’

* ‘Dios es el Levantador de pesas de HOMBRES, Mi ESPOSA es mi Pilar más fuerte después de DIOS’

* ‘Enemigos, HATERS son Fabricantes Del ruido, UN CON DIOS es una Mayoría’

* La Subida de memorias al Estrellato como una Guardia de Valor Privado hace 17 años en América ahora en el Negocio de Coche, ‘la Gente me llama Rey de Dallas

* MÁS: ‘posición en Proyectos LEGALES en Difamaciones por los Acusadores Linaje de Familia de

*Royal de Omo Afidipote en Oda Ijebu: el Padre Difunto era BALOGUN de Ijebuland, Boba Shuwa de Ijebu Imoru, Baba Egbe Bobajolu de Ijebuland. El padre era el amigo de Infancia de Ogbagba Abgotewole Oba Sikiru Adetona. Sus Tíos son – Otunba Micheal Olasubomi BALOGUN, el Olori Omo ba; Jefe Tardío Bayo KUKU, KUKU soleado principal, Olorogun de Ijebuland, Alayeluwa Oba Imoru, Alhaji Sikiru Balogun Gbogboigba, Giwataju Ashiru Balogun y Tía-Iyalode Kudirat Olateju SHOTE

*QUOTES: ‘una cultura nacional reside en los corazones y en el alma de su gente’-Mahatma Gandhi

* ‘Una gente sin el conocimiento de su historia pasada, origen y cultura parece a un árbol sin las raíces – Marcus Garvey

DE CUALESQUIERA CAMINO USTED lo mira, este hombre ama NIGERIA, aprecia la cultura africana rica y la herencia de la nación negra más populosa de África en la tierra. No sólo hace su atuendo nigeriano bruscamente vestido y cuentas natales para hacer juego llaman la atención globalmente, hasta caída de americanos enamorada de su sentido profundo de la tradición africana dondequiera que él vaya. Durante algunas semanas, la integridad de Abimbola AKILE Balogun fue preguntada por algunos nigerianos que dudan de su estado cultural africano en Estados Unidos. Este guardó los medios sociales ocupados de varias asunciones, insinuaciones. Como periodistas Investigadores entrenados, pensamos que esto cabe para buscar a este hombre nigeriano en el centro de la tormenta y oír directamente de él. Llevamos abajo de Arlington al corazón de Dallas, Texas a tener una sesión interactiva con él. No sólo él abrió en una charla con GEORGE ELIJAH OTUMU, JEFE DE OFICINA EXTRANJERO AMERICANO, Periódico de Estándar de Naija, él reaccionó inmediatamente a rumores vendidos de puerta en puerta contra él, de modo que verdad ser dicho

COTIZACIÓN: ‘la cultura hace la gente entender el uno al otro mejor. Y si ellos entienden el uno al otro mejor en su alma, es más fácil vencer las barreras económicas y políticas. Pero primero ellos tienen que entender que su vecino es, al final, justo como ellos, con los mismos problemas, Coelho de las mismas preguntas-Paulo

Q: Somos muy felices que usted ha llevado tiempo finalmente para aclarar la situación en tantas cuestiones que ha estado afectando a nigerianos, en particular comunidad de Yoruba aquí en América. Somos felices que usted está listo a poner el registro directamente como es. ¿Usted es conocido como AKILE de Ijebuland … derecho?

A: Soy el AKILE de Dallas. La gente, como en nigerianos de todas las condiciones sociales me llama esto.

Q: Como AKILE de Dallas, hubo alguna clase de acusaciones como un milano volado por algunos nigerianos en América y en casa que usted afirmó que usted es el Rey de Dallas. ¿A qué distancia verdadero es ello?

A: Gracias tanto. Soy tan feliz estar aquí con usted. En particular, cuando la gente dice que soy un Rey, no soy el Rey de Dallas. La gente me llama el Rey de Dallas. ¿A quién debo decir que soy un Rey? ¿De dónde conseguiré la corona? Pero el wwhat realmente pasa es que el camino me visto tradicionalmente, me comporto con la dignidad en la comunidad de Yoruba durante mayo occassions por mi sentido de vestido cultural; sobre todo vistiéndose como el Rey, alot de la gente me ama sobre ello porque apasionadamente amo la cultura nigeriana. La gente comenzó a llamarme AKILE de Dallas cerca de hace 17 años, no me llamé aquel nombre. Como pases de tiempo, millones de las personas en Nigeria y dirección en el Extranjero comenzada a mí como un Rey. Era cuando ellos (nigerianos y americanos) comenzaron a llamarme el Rey de Dallas. Y dije bien, la voz de hombres es la voz de Fuertemente lo creo es debido a muchas cosas positivas que he estado haciendo para marcar de nuevo la cultura de Nigeria dentro y fuera del país que hecho a la gente me llaman el Rey de Dallas. Por esta razón, siempre que los nigerianos hagan cualquier festival aquí en América, ellos me invitan y los honran con mi presencia. La gente dirá que él es vestido como un Rey y ellos me llamarán Rey.

Q: Algunas personas alegaron que su página de perfil Facebook mostró ‘Su Monarca Real’, HRM, representándole como el Rey que disfruta de la monarquía real. ¿Puede usted aclarar la situación en esto?

A: En esto … realmente soy de una familia real. Soy de una Familia real en casa en Nigeria, ‘Omoafidipotemole ni Ijebu Oda.’ Entonces mi papá es tarde-Balogun de Ijebuland, J.A, Balogun de Ijebuland. Mi papá Balogun sido de Ijebuland durante 30 años, mi mamá también vino de una Familia real ‘Omoafidipote idile Oba,’ ibe ni ganó el jade ti’, la traducción de aquel consistía en de donde mi mamá vino. Como dije que soy de una familia real, por eso me visto Está aquí todo el tiempo. Si usted intenta

Q: ¿De este modo, cuándo fue instalado usted AKILE de Dallas?

A: ¿Usted sabe qué? Deseo que ellos puedan instal mí ahora como AKILE de Dallas … como dije antes, la gente me dio el nombre y el título de AKILE de Dallas. De hecho, la gente más vieja me dio que nombre AKILE de Dallas, no los hombres jóvenes de la mi edad. Todos aquellos mayores yo no querría mencionar sus nombres. Ellos me miran porque todos ellos sabe que digo la verdad. Hay un hombre que se sabe como siendo la primera persona que me llamó el AKILE de Dallas. ¿Entonces le pregunté por qué él me llamaba ‘AKILE de Dallas? También, hay un anciano lo que siempre me llama ‘AKILE ni o ni ilu, Oba ni ola’ra oko’, el sentido ‘AKILE posee la ciudad, el Rey posee a la gente en el pueblo. ‘Pero cuando le pregunté por qué él me llamó el nombre, él dijo siempre que él me llame ‘AKILE ni o ni ilu’, yo debería contestarlo diciendo ‘Oba ni ola ‘ra oko.’ Después de aquel tiempo, la gente de todas las razas ha estado llamándome AKILE de Dallas. No mucho después, la gente comenzó a llamar el Rey de

P: Hubo otras acusaciones de que si solo hubiera querido celebrar la cultura nigeriana, podría haber sido llamado ‘Oba Asa AKILE de Dallas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?

R: Como dijiste ‘Oba Asa AKILE’ sigue siendo como un Rey que es el Rey de la cultura. Me gusta profundamente Si me dan ‘Oba Asa’ lo tomaré. Cualquier honor que me otorguen, lo recibiré. Como dije antes, no puedo convertirme en un Rey. La gente siempre me llama Rey de Dallas, ‘AKILE de Dallas’. El verdadero significado de ‘AKILE es Oba’, y ‘Oba significa Rey’. Por ejemplo, Oba Sikiru Adetona, ‘ti ganó ba ma soo, ganó un AWUJALE Ogbagba agbodewole’. No tengo que decir que soy el Rey. La gente ha estado llamando a King of Dallas desde entonces. ‘AKILE, todos los legbe en Ijebuode -como Bobamaiyegun Akile, To’balase Akile, siempre ponen a AKILE en la parte posterior de sus títulos. No ponen a Awujale en la parte posterior de sus títulos, sino a AKILE.

P: ¿Cómo es que algunas personas aquí en Estados Unidos y de vuelta en Nigeria, a quienes ustedes conocen muy bien, afirman que se firmó una carta, supuestamente firmada por un asesor personal de Ohi de Ife que afirma que Texas no tiene ningún Rey Yoruba y que su nombre era impreso en la carta para evitar el desfile de Yoruba King en Dallas?

A: Muchas gracias. No soy Oba. Yo no soy un Rey Lo he repetido muchas veces. Si digo que no vi esa carta, estaría mintiendo. Vi la carta. Luego llamé al tipo que escribió y firmé la carta, supuestamente, desde la oficina de Ooni de Ife. Le pregunté quién escribió la carta y me contestó que era de él. Le dije que necesitaba explicarme a él. Le aseguré que nunca planeé ni tengo la intención de llamarme Rey. Le pregunté por qué no me llamó antes de escribir la carta, para preguntarme qué pasó realmente. Entonces, me habría explicado a él. La esencia era que él escuchara a ambos lados, no escuchara un lado de un

P: ¿Pero por qué Erelu Oodua Mabel Onaneye y algunos otros afirman en las redes sociales que AKILE Abimbola Balogun es una estafa y un estafador, incluso cuando pocos nigerianos comentaron en Facebook que usted puede estar popularizando la cultura nigeriana en el exterior?

P: Como empresario, ¿no cree que estos asesinatos de personajes afectarían su relación comercial con sus socios comerciales de una forma u otra?

R: Sé que ellos (mis socios comerciales) pueden ser influidos por estas mentiras en mi contra, pero estoy seguro de que no creerán ni una pizca de la mentira, ya que saben que soy un hombre íntegro. Mucha gente me conocía desde hace mucho tiempo. Debes saber que aunque la mayoría de la gente está hablando bien de ti, pocos otros siempre tratarán de atropellarte. Es por eso que no me molesta lo que dicen. Todavía seré yo mismo, cualquier día, en cualquier momento.

R: Todo lo que voy a hacer está dentro de mí. ‘Gbogbo nkan ti maaa se, owa ni okan me’, que significa ‘Todos los pasos que daré para abordar estos problemas están en mi corazón’. Déjalos seguir hablando, pasando la boca por todo el mundo. Estoy tan feliz de que muchas personas que no me conocen antes, ahora vean mi sinceridad. Si aquellos que venden mentiras en mi contra, realmente me conocen, se detendrán inmediatamente. Por todo lo que están haciendo, muchas personas que nunca me conocieron comenzarán a conocerme desde lejos. Estoy muy contento de que una carta anterior viniera del palacio de Ooni de Ife. No he conocido a Ooni de Ife en mi vida, pero estoy feliz de que Ooni de Ife me escriba una carta directamente. ‘Awujale Ogbagba Adetona’ no me han escrito por una vez. Conozco a mi Rey.

No tiene tiempo para que alguien en Estados Unidos intente cambiar la marca del rico patrimonio cultural de Nigeria en el exterior.

No tiene tiempo para que alguien en Estados Unidos intente cambiar la marca del rico patrimonio cultural de Nigeria en el exterior. Incluso cuando asisto a fiestas aquí en Estados Unidos, me visto con un rico atuendo nativo de Nigeria como si estuviera en Nigeria debido a mi amor eterno por la cultura nigeriana. Llevo mi Agbada y abalorios para que la gente vea fácilmente que estoy orgulloso de mi cultura nigeriana y de ahí vengo. No tiene que estar en Estados Unidos aquí, camiseta y pantalones todo el tiempo.

Estoy ayudando a reconstruir la rica cultura de Nigeria en Estados Unidos.

P: ¿Qué le informa a tu vestimenta con atuendo completo nigeriano y cuándo comenzaste a vestirte de esta manera?

A: Wow, si quieres saber eso, ha pasado mucho tiempo. Nos vestimos elegantemente en mi familia porque mi difunto padre (Olorun ki o fi orun ke’won), que significa ‘Que descanse en paz,’ es un zar de la moda. En mi tiempo de vida, nunca he visto a mi padre vestido con camisa y pantalones. ‘Buba ati Sokoto, baba mi k’owoori.’ Él siempre usaría Agbada. Crecí con esa rica cultura nigeriana, eso es lo que los ‘enemigos’ no entienden. Lo que estoy diciendo es que mucha gente me conocía de Nigeria, una gran cantidad de

P: ¿Usas este medio para decirle al mundo que en ningún momento fuiste el ‘Rey de Dallas’?

R: Como dije antes, si quieren hacerme un Rey, pueden seguir adelante y hacerlo. Yo no soy un Rey La gente en Dallas me llama King. Y, nuevamente, algo sucedió recientemente sobre un rey nigeriano, Oba Taofeek (Kabiyesi Alaiyeluwa). Llegó a Dallas y le dio títulos de chefs a algunos nigerianos. Fui invitado como invitado en el evento. Algunos ‘cuerpos ocupados’ simplemente llevaban información incorrecta como en los rumores de que le di títulos de jefatura a la gente. Alegaron que recibí dinero de esos nigerianos que recibieron títulos. Yo no. El monarca real vino de Nigeria. Oba Taofeek de Lagos. Él les dio el título, no yo. Fui invitado allí. Observé que cada vez que los nigerianos tienen una ceremonia cultural, siempre me invitan. Cuando me invitan, tuve que honrarlo como mi amor duradero por la cultura nigeriana. Fui invitado por gente de Soome a Chicgao para un evento cultural nigeriano. La gente conoce la forma en que.

P: Hubo otra acusación de que pagó la suma de $ 500 a un monarca real nigeriano que lo instaló a AKILE de Dallas …

R: ‘Ewoo ganó kan nso ni’, que significa ‘Mire, solo lo dicen’, nunca le pagué dinero a nadie. Nunca pagué a nadie $ 500. Lo que escuché fue lo que sucedió hace dos días que le di algunos títulos a algunas personas y recolecté $ 500. Esa es la mentira que los enemigos están diciendo a todos en los medios sociales. Esa es una gran mentira. Luego hay alguien llamado ‘Erelu’, que es ‘Oye abiyamo’. Ella no es Erelu Oodua. No quiero seguir esa ruta en este momento.

P: ¿Pero por qué Erelu Oodua Mabel Onaneye y algunos otros afirman en las redes sociales que AKILE Abimbola Balogun es una estafa y un estafador, incluso cuando pocos nigerianos comentaron en Facebook que usted puede estar popularizando la cultura nigeriana en el exterior?

P: ¿La has visto antes?

A: Sí, por supuesto. Tomamos fotos juntos antes. Ella solía llamar a mi teléfono en el pasado, en algún momento durante las últimas horas de la noche. Nunca salimos en una cita.

Nunca dije que quisiera salir con ella.

P: ¿Crees que ella estaba interesada en ti esa vez?

R: No tenía idea. No sé por qué ella solo me odia tanto. Incluso si hubiera hecho algo mal … se supone que ella debe llamarme y decirme el problema y lo resolvemos amistosamente. Tenemos varios ancianos de Ibadan, Ijesha y muchos más aquí en América … que pueden haber intervenido. Ella podría haber hablado con cualquiera de estos ancianos nigerianos si hubiera tenido puntos de vista contrarios. Ella no. No tienes que ir a las redes sociales para chantajearme por todos lados. Sabes que tengo una esposa y un niño … ¿por qué me avergüenzas?