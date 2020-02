OLIVER WANKO, faisant des vagues en tant qu’expert fiscal numéro un en Afrique en Amérique du Nord… fournissant des informations fiscales de première classe au même endroit, comprend les politiques de l’IRS

* Expert comptable agréé américain né au Cameroun le plus recherché par les Nigérians, les Ghanéens, les Tanzaniens, les Sud-Africains et d’autres nationalités

* Offre la taxe individuelle / professionnelle, les remboursements rapides, le dépôt direct, le dépôt électronique, l’ITIN

* «Nous avons été sur le terrain au Texas au fil des années pour prendre en charge diverses consultations fiscales des particuliers, des entreprises fournissant constamment d’excellents services aux habitants des communautés noires, c’est pourquoi nous sommes les plus fiables ici aux États-Unis»

PAR GEORGE ELIJAH OTUMU / AMERICAN Foreign Office Chief

Son bureau, Income Tax Solutions, situé au cœur du nord-est du Texas à Arlington, est quotidiennement une ruche d’activités alors que des Africains de tous horizons aux États-Unis d’Amérique visitent l’endroit pour diverses questions fiscales. Vous devez certainement être accueilli par une longue file d’attente de ces Africains se bousculant pour plusieurs préparations fiscales. Derrière la porte du bureau se trouve une table bien meublée et assis là est OLIVER WANKO, un Américain naturalisé né au Cameroun toujours à portée de main pour répondre aux besoins des clients.

En souriant, Oliver qui vous fait vous sentir chez vous avec ses travailleurs professionnels bien formés vous demandera immédiatement quels services vous cherchez à Solutions d’impôt sur le revenu pour vous offrir. Et avec la «vitesse de la lumière», vos demandes sont satisfaites avec des réponses et des documents préparés, détaillés à l’IRS sans aucune perte de temps.

Pas étonnant que quiconque entre dans ce bureau en ressort en souriant à la fin de la journée. Les témoignages de quelques Africains ci-dessous ont confirmé le leadership régnant du consultant à la voix douce et humble.

Pour Adewunmi Ojeleye, étudiante nigériane de premier cycle à l’Université du Texas, Arlington, UTA, elle

a déclaré: «Oliver Wanko est un cadeau pour de nombreux Africains ici en Amérique du Nord. Lorsque nous sommes confrontés à des défis fiscaux et que nous visitons son bureau, vous pouvez être sûr qu’en 15 minutes, vous sortirez en souriant. Ses travailleurs sont formidables.

Phnuel Thlambo, un Sud-Africain de Pretoria, un technicien informatique à Dallas corrobore ce point de vue quand il a dit: “Oh mon Dieu … ma famille et moi sommes très heureux de contacter constamment Oliver pour nous aider dans nos problèmes fiscaux réguliers .. .il n’échoue jamais. Nous sommes également invités à nous sentir libres et à manger quelques cookies dans leur bureau. »

Pour mémoire, Olivier Wanko est un préparateur fiscal basé à Arlington, Texas. Olivier peut vous aider à préparer vos déclarations de revenus et à planifier vos besoins. Il peut aider les contribuables et les petites entreprises en matière d’impôts en Amérique du Nord et dans les collectivités environnantes. Que vous soyez un particulier ou une entreprise locale au Texas ou aux alentours, Olivier possède des années d’expérience précieuse en tant que préparateur de déclarations de revenus agréé par l’IRS, étant un spécialiste du dépôt de déclarations de revenus prêt à vous aider avec vos impôts; comptabilité personnelle et professionnelle, ainsi que des services de préparation des déclarations de revenus.